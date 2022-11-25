Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ve Kağızman İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile 12. sınıf öğrencilerine yönelik Meslek Tanıtım Günü düzenlendi.

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ve Kağızman İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile 12. sınıf öğrencilerine yönelik Meslek Tanıtım Günü düzenlendi.

Kağızman Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Konferans Salonu’nda düzenlenen ve 170 öğrencinin katılım sağladığı etkinlikte meslek seçiminin önemi ile ilgili sunum yapıldı.

Ayrıca Asker (Binbaşı Rütbesiyle), İnşaat Mühendisi, Harita Mühendisi, Psikolog, Diyetisyen ve Hemşire meslekleri tanıtımlı yapıldı.

Toplantıda öğrencilerin soruları cevaplanırken, öğrencilerin meslek seçiminde neye dikkat etmeleri gerektiği anlatıldı.

Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği toplantı daha sonra erdi.