Kağızman’da ‘Kurumlar arası Voleybol Turnuvası’ başladı.

Kağızman’da ‘Kurumlar arası Voleybol Turnuvası’ başladı.

Kağızman ilçe Gençlik Spor Müdürlüğü’nün düzenlediği kurumlar arası voleybol turnuvası her yıl olduğu gibi bu yıl da coşkuyla devam ediyor. Bir birinden çekişmeli karşılaşmalara ev sahipliği yapan turnuva, seyircilere heyecanlı anlar yaşatıyor.

İlçe Kapalı Spor Salonu’nda devam turnuva da ilk 3’e giren takımlara çeşitli hediyeler verilecek.

Turnuvaya katılan kurumlar, Kağızman voleybol turnuvasının organizasyonunda büyük emekleri olan İlçe Müdürü Alaaddin Karagöl’e ve emeği geçen bütün personel teşekkür etti.