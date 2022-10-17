Kars’ta iş sezonun bitmesine kısa süre kala köy yolları sıcak asfaltla buluşuyor. Özel İdare ekipleri Kağızman’da köy yollarında asfalt çalışması yapıyor.

Kars’ta iş sezonun bitmesine kısa süre kala köy yolları sıcak asfaltla buluşuyor. Özel İdare ekipleri Kağızman’da köy yollarında asfalt çalışması yapıyor.

Kars’ın Kağızman ilçesine bağlı Çilehane ve Çukurayva köylerinde İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği’nce yapılan sıcak asfalt çalışmalarını Kaymakam Okan Daştan, yerinde inceledi. Daştan yürütülen yol çalışmalarıyla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Kağızman İlçe Özel İdare Müdürü Hüseyin Yıldız ile birlikte yapımı devam eden yolları gezen Daştan, Yıldız’da yolların kısa sürede bitirilerek köylülerin hizmetine sunulmasını istedi.

Öte yandan İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği’nce Kağızman başta olmak üzere bütün ilçe ve köylerde sıcak asfalt, beton asfalt, kilit parke taş yol, köy içi yollar, menfez, içme suyu ve su deposu yapım çalışmaları aralıksız sürüyor.

Özel idare ekipleri yol ve alt yapı çalışmalarını kar yağmadan bitirmek için yoğun çaba sarf ediyor.