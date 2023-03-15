Kağızman Jandarma Komando Taburu’nda görevli 150 jandarma komando, dualarla Suriye’ye uğurlandı.

Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan Suriye’nin El-Bab kentine gidecek olan komandoların törenine Kaymakam Okan Daştan, Belediye Başkanı Nevzat Yıldız, protokol üyeleri, komandolar, komandoların aileleri ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende Kur’an-ı Kerim okundu. Aileleriyle kucaklaşan komandolar, daha sonra dualar eşliğinde Suriye’nin El-Bab kentine gitmek için yola çıktı.