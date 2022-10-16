Kağızman’da yaklaşan kış öncesinde karayolları hazırlıklarını tamamladı.

Kağızman’da yaklaşan kış öncesinde karayolları hazırlıklarını tamamladı.

Kars’ın Kağızman ilçesi Kaymakamı Okan Daştan, Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Kağızman 182. Şube Şefliği’nde bir takım incelemelerde bulundu.

Karayolları 182. Şube Şefliğini ziyaret eden Kaymakam Daştan, kış mevsiminin yaklaşması ile birlikte mevcut personel sayısı, araç, ekipman yeterlilik durumu ve yapılan çalışmalar hakkında Karayolları Şefi Harun Asan’dan bilgi aldı.

Karayolları 182. Şube Şefiliği’nce her türlü kış tedbirlerinin alındığını ifade eden Şef Asan, Daştan’a Şube Şefliği’ni gezdirerek ekipmanlar hakkında bilgi verdi. Daştan yaptığı incelemelerin ardından bölgeden ayrıldı.