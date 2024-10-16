Kağızman’da kaybolan 23 yaşındaki bir kişi bulunarak ailesine teslim edildi.

Kars’ın Kağızman ilçesine bağlı Kuruyayla köyünde 23 yalında bir kişinin kayıp olduğu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. Bunun üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kayıp ihbarı üzerine bölgeye gelen ekipler, arama çalışması başlattı. AFAD ve jandarma ekiplerince birlikte yürütülen çalışmalarda kayıp vatandaş bulundu.

Sağlık ekiplerince genel sağlık taramasından geçilen vatandaşın durumun iyi olduğu anlaşıldı. Kayıp vatandaş daha sonra AFAD ve jandarma ekiplerince ailesine teslim edildi.