Kağızman’da sağanak yağmur hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Yağmur sonrası oluşan selden zarar gören köprü ve menfezler onarılıyor.

Kars’ın Kağızman ilçesinde etkili olan sağanak yağmurdan sonra Çallı ve Çallı Bayam köylerinde sel meydana geldi. Meydana gelen sel, köprü ve menfezlere zarar verdi.

Kağızman Kaymakamı Okan Daştan, beraberindeki İlçe Özel İdare ve DSİ yetkilileriyle birlikte selden zarar gören bölgeye geldi.

Daştan, Çallı ve Çallı Bayam köylerinde yaşanan sel felaketi sonucu köprü ve menfezlerde oluşan hasar neticesinde devam eden bakım onarım çalışmalarını yerinde inceleyerek ilgili birim yetkilerinden bilgi aldı.

Daştan, köprü ve menfezlerin biran evvel onarılmasını talimatını verdi. İlçe Özel İdaresi ve DSİ ekipleri bölgede çalışma başlattı. Çalışmalar devam ediyor.