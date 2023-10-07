Kağızman’da 2023-2024 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte güvenlik tedbirleri de gözden geçirildi.

Kars’ın Kağızman ilçesinde Kaymakam Okan Daştan başkanlığında 2023-2024 Eğitim Öğretim yılı Asayiş ve Trafik Tedbirleri Güvenlik Toplantısı düzenlendi.

Toplantıda, eğitim ve öğretim yılının daha güvenli, huzurlu ve başarılı geçmesi için alınan tedbirler değerlendirildi.

Toplantının açılışında konuşan Kaymakam Okan Daştan, eğitim öğretim yılı boyunca öğrencilerin sağlıklı bir şekilde okullarına ulaşması ve okullarında güvenli bir şekilde eğitimlerini sürdürmeleri için gereken tedbirlerin alındığını belirtti.

Daştan, “Çocukların güvenli bir ortamda seyahat etmelerini sağlamak üzere okul servis araçları ile sürücüleri üzerinde denetimler tüm eğitim ve öğretim yılı boyunca aralıksız sürecek. İlgili kurum ve kuruluşlar, idareciler ve veliler olarak hep birlikte hareket ederek, öğrencilerin güven içerisinde bir eğitim ve öğretim yılı geçirmesini sağlayacağız” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından alınan güvenlik önlemleri gözden geçirildi. Toplantıda ayrıca yapılması gerekenler konuşuldu. Toplantı fikir alış verişinde bulunulmasının ardından sona erdi.

Toplantıya, Belediye Başkanı Nevzat Yıldız, İlçe Emniyet Müdürü Serdar Ulusoy, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Yaşar Ovacık, İlçe Milli Eğitim Müdürü Selim Suat Güner, ilgili kamu kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.