Kağızman’da doğalgaz kazı çalışmaları başladı. Milletvekili Adem Çalkın’ında katıldığı programda dualar eşliğinde ilk kazma buruldu.

Kars’ın Kağızman ilçesinde doğalgaz hattı çalışmaları ilgili firma tarafında başlatıldı.

Şahindere Mahallesi Ali Ataman Caddesi’nde başlatılan çalışmalara Kaymakam Okan Daştan, Milletvekili Adem Çalkın, Kağızman Belediye Başkanı Nevzat Yıldız, AK Parti İl Başkanı Kadir Sarıdağ eşlik etti.

Milletvekili Adem Çalkın, doğalgazın vatandaşlara hayırlı olması dileklerinde bulundu.

AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, “Kağızman’da bugün itibariyle doğalgaz çalışmaları başlatıldı. Bizler söz vermiştik. Bugün itibariyle kazı çalışmaları yapılıyor. İnşallah kısa sürede tamamlanır, ilçemize hayırlı olsun”

dedi.

Kağızman Kaymakamı Okan Daştan, ilçeye doğalgazın gelmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Daştan, "İlçemizi Doğal gaza kavuşturacak ilk kazı çalışmasını başlattık.Firma yetkileri ciddi bir oranda hanelere çok yakın bir zamanda Doğalgaz dağıtımına başlayacağını belirtti.Bu projede emeği geçen UDH eski Bakanı Ahmet Arslan’a, Ak Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın’a ve Belediye Başkanı Nevzat Yıldız’a teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Şahindere Mahallesi Ali Ataman Caddesi’nde Kağızman’ı doğalgaza kavuşturacak ilk kazı çalışması da başlamış oldu. Çalışmaların kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.