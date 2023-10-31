Kağızman’da 16 bin 700 fidan toprakla buluştu. Toprakla buluşan fidanlara can suyu verildi.

Kars’ın Kağızman ilçesinde ağaçlandırma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Dereler bölgesinde 20 hektarlık alanda toprak işlemesi yapan Orman İşletme Şefliği, daha sonra ağaçlandırma çalışması yaptı.

Kağızman Kaymakamı Okan Daştan, Orman İşletme Şefi Hacer Akdeniz ve Ağaçlandırma Şefi Salih Ekinci ile bir araya gelerek Dereler bölgesine geldi.

Kaymakam Daştan ve beraberindekiler, daha sonra 20 hektarlık alana 16 bin 700 Akasya, Sarıçam ve Huş fidanı dikimi yaptı.

Vatandaşlarla birlikte dikimi gerçekleştirilen fidanlara can suyu verilirken, Kaymakam Daştan, fidan dikiminde emeği geçenlere teşekkür etti.

Daştan, vatandaşlardan dikilen fidanlara sahip çıkmalarını istedi.