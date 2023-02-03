Kağıtspor’un judocuları Ümitler Türkiye Şampiyonası’ndan 13 madalyayla döndü.

Kağıtspor’un judocuları Ümitler Türkiye Şampiyonası’ndan 13 madalyayla döndü.

Spor Toto Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası, 67 ilden 907 sporcunun katılımıyla Osmaniye’de gerçekleştirildi. Şampiyonada Kocaeli’yi temsilen katılan Büyükşehir Kağıtspor 30 sporcu 7 antrenör ile müsabakalardaki yerini aldı. Kağıtspor’un alt yapısından yetiştirdiği başarılı judocuları, Türkiye Şampiyonasından madalyalarla döndü. Karşılaşmalar sonrasında Büyükşehir Kağıtspor’lu judocular 5 altın, 3 gümüş ve 5 bronz madalyayla genel sıralamada birinci sırada yer aldı. 4 altın 3 gümüş ve 6 bronz madalya elde eden Konya ikinciliği, 3 altın ve 3 bronz madalya ile Sakarya üçüncülüğü elde etti.