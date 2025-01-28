Kocaeli'de Kağıtspor’un başarılı karatecileri Tuba Yakan ve Ömer Abdürrahim Özer, Paris’te fırtına gibi esti. Milli karateciler, Karate 1 Premier Lig’de kürsüde yer aldıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor’un milli karatecileri Tuba Yakan ve Ömer Abdürrahim Özer, Dünyanın en prestijli karate müsabakalarından sayılan Premier Lig Paris etabında milli takım adına mücadele etti.

Dünyanın en iyi sporcularının yer aldığı şampiyonada Büyükşehir Kağıtsporlu Ömer Abdürrahim Özer gümüş madalya kazanırken Kocaeli’nin gururu Avrupa Dünya Şampiyonu milli sporcu Tuba Yakan ise bronz madalyanın sahibi oldu.

İki sporcu da kürsüde yerlerini alarak gururumuz oldu. Şampiyonanın ardından Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın sosyal medya hesaplarından yayımladığı mesaj ile sporcuları tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.