Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor’un sporcusu Esila Deniz, Malta’da düzenlenen Tekvando Yıldızlar Avrupa Şampiyonası’nda bronz madalyanın sahibi oldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor’un sporcusu Esila Deniz, Malta’da düzenlenen Tekvando Yıldızlar Avrupa Şampiyonası’nda bronz madalyanın sahibi oldu.

Kağıtspor’un altyapısından yetişen başarılı sporcu Esila Deniz, koleksiyonuna yeni bir madalya daha ekledi. Tekvando Milli Takımı ile Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da düzenlenen Dünya Yıldızlar Tekvando Şampiyonası’nda gümüş madalya kazanan Esila Deniz, Avrupa Şampiyonası’ndan da başarıyla döndü. Malta’da düzenlenen Tekvando Yıldızlar Avrupa Şampiyonasında 47 kiloda mücadele eden Kağıtsporlu milli sporcu Esila Deniz, şampiyonada başarılı bir performans göstererek, bronz madalyanın sahibi oldu.

Türkiye, Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası’nı 3 altın, 2 gümüş ve 4 bronz olmak üzere 9 madalya ile tamamladı.