36 branşta 8 bini aşkın aktif sporcusu bulunan Kocaeli Büyükşehir Kağıtspor, 2022 yılını 404 madalyayla kapattı.

36 branşta 8 bini aşkın aktif sporcusu bulunan Kocaeli Büyükşehir Kağıtspor, 2022 yılını 404 madalyayla kapattı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor, ulusal ve uluslararası arenalarda birçok branşta 2022 sezonunu şampiyonluklarla tamamladı. 36 branşta 8 bini aşkın aktif sporcusu bulunan Büyükşehir Kağıtspor, geçtiğimiz yıl düzenlenen olimpiyat ve şampiyonluklarda 404 madalya kazandı. Hedeflerinin yüksek olduğunu söyleyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulüp Başkanı Ali Yeşildal, “2022 yılı bizim açımızdan çok başarılı geçti. 2023 yılında ülkemizi uluslararası organizasyonlarda en iyi şekilde temsil etmeye devam etmek istiyoruz. Aynı sonuçları 2023 yılında da tekrarlamak amacındayız. Yine yoğun bir yıl geçireceğiz. Şampiyonalarda başarılı olan sporcularımızı ve antrenörlerimizi yürekten kutluyorum” dedi.

Büyükşehir Kağıtspor, 2022 yılında alt yapısında yetiştirdiği 114 sporcusunu milli takıma gönderdi. Kağıtspor’un atıcılık, judo, halter milli sporcuları 2024 Paris Olimpiyatlarında yarışabilmek adına kota yarışmalarına katılmaya devam ediyor.