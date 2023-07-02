Kağıtspor’un yıldız sporcuları Romanya ve Kuzey Makedonya’da düzenlenen turnuvalardan madalyalar ile döndü.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor’un başarılı judocuları milli forma ile Avrupa arenalarında katıldıkları turnuva ve şampiyonlardan başarılar ile dönmeye devam ediyor. Kocaeli’nin sporcu fabrikası olan Büyükşehir Kağıtspor’un alt yapısından yetişen yıldız sporcular, Romanya ve Kuzey Makedonya’da düzenlenen turnuvalardan madalyalar ile döndü.

Romanya Judo Federasyonu tarafından Bükreş’te düzenlenen Ümitler ve Gençler Uluslararası Judo Turnuvasına katılan Kocaeli’nin sporcularından Şeyma Nur Yıldız 48 kilogramda birinci olurken, Caner Fidan 73 kilogramda ikinci, Yusuf Kaan Engin ise +100 kilogramda üçüncülük kürsüsünde yer aldı.

Kuzey Makedonya’da gerçekleşen Ümitler Judo Balkan Şampiyonası’nda mücadele eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor’un milli judocularından Kardelen Ayaydın 40 kilogramda birinci, Ömer Lütfü Özkalay ise 60 kilogramda ikinci olarak başarı elde etti.