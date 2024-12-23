Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor izcileri, 110 yıl önce Sarıkamış Harekâtı’nda şehit olan 90 bin askerimizi yürüyüşle andıKOCAELİ (İGFA) - 110 yıl önce Sarıkamış Harekâtı’nda şehadete yürüyen şehitlerimiz, Samanlı Dağları’nın eteklerindeki Diriliş 1 ve Diriliş 2 Kamp Alanları’nda organize edilen programda rahmetle anıldı.

MARŞLARLA YÜRÜDÜLER

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor izcileri 110 yıl önce Enver Paşa komutasında düzenlenen Sarıkamış Harekâtı sırasında donarak şehit düşen dedelerini soğuk havaya aldırış etmeden andı. Hazırladıkları cephane sandıkları ile elde bayrak, dillerde marşlarla yürüyerek Sarıkamış Harekâtı’nı canlandıran izciler finalde dev Türk Bayrağı açtı. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi tarafından Samanlı Dağları’nın eteklerindeki Diriliş 1 ve Diriliş 2 Kamp Alanları’nda organize edilen ‘Sarıkamış Şehitlerini Anma Yürüyüşü’ne Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Berna Abiş, Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr.Ali Yeşildal, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Raşit Fidan, Kağıtsporlu 257 izci ve izci liderleri katıldı.

“ÖLÜMSÜZ SARIKAMIŞ DESTANI”

Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Berna Abiş yaptığı konuşmada “Genç kardeşlerimi sevgi ve saygı ile selamlıyorum. Ölümsüz Sarıkamış destanımızın 110. yıl dönümünde bir aradayız. Hava şartları bizleri tekrar o günlere götürdü. Hepinizin bildiği gibi Sarıkamış destanımıza ölümsüz dememizin tek sebebi kahramanlarımızın canlarından vazgeçerek vatanın bir karış toprağı için savaşmalarıydı. Tarih hepimiz için bir ders niteliğindedir. Genç kardeşlerim şimdi siz de buradasınız. Tarihten ders almamızın sebebi sadece o günleri anmak değil, günümüze ve geleceğimize ışık tutmasını sağlamaktır. Her Türk vatandaşı için vatanımız ve ay yıldızımız çok kıymetlidir. Sizler de inşallah bu düsturla yetişen nesiller olacaksınız. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Kurtuluş Savaşı şehitlerimiz olmak üzere Sarıkamış Şehitlerimizi anarak minnetle yad ediyoruz. Sizlere de böyle önemli bir anmaya katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

110 İZCİ, DEV TÜRK BAYRAĞI AÇTI

Diriliş 2 Erkek Kampı’ndan başlayarak hep birlikte yürüyen izciler, Diriliş 1 Kız Kampı’nda yürüyüşü tamamladı. Burada Hilal-i Ahmer (Kızılay) çadırı kuran izciler, asker ve onlara yardım eden köylü kıyafetleri giyerek harekât başlangıcını canlandırdı. Programın finalinde Sarıkamış Harekâtı’nın 110. yıl dönümü anısına 110 izci ile kız kampı orta alanında dev bir Türk Bayrağı açıldı. Başta Sarıkamış Şehitleri olmak üzere tüm şehitler için edilen duaların ardından helva dağıtımı yapıldı ve program sona erdi.