Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor’un altyapısından yetişen milli karatecileri Büyükler Dünya Şampiyonasında tatamiye çıkıyor. Şampiyona 24-29 Ekim tarihleri arasında Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de düzenlenecek.

Altyapısından yetiştirdiği sporcular ile Türk milli takımlarına hizmet eden sporcu fabrikası Kağıtspor’un 6 milli karatecisi Karate Milli takımı adına Macaristan’da düzenlenecek Karate Büyükler Dünya Şampiyonasında mücadele edecek. 24 Ekim’de başlayan şampiyonada ay yıldızlı bayrak adına mücadele edecek Büyükşehir Kağıtsporlu Tuba Yakan kumite 55 kilogramda, Fatmanaz Yenen kumite 61 kilogramda, Enes Bulut kumite 75 kilogramda, Ahmet Bulut kumite +84 kilogramda, Ömer Özer ise 67 kilogram kumite kategorilerinde milli takımda altın madalya için ter dökecek.

Şampiyonada bireysel mücadelelerin ardından başlayacak olan takımlar müsabakalarında Büyükşehir Kağıtspor’un altyapısından yetişen milli sporculardan Gülsen Demirtürk, Ömer Özer ve Enes Bulut, Milli Takım adına mücadele edecek.