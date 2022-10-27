Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası’na katılan Kağıtspor’un sporcuları 9 madalya kazandı.

Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası’na katılan Kağıtspor’un sporcuları 9 madalya kazandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor, Antalya Kemer’de düzenlenen 43. Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası’na katıldı.

54 ülke ve bin 450 sporcunun katılım sağladığı şampiyonada engelliler kategorisinde mücadele eden Büyükşehir Kağıtsporlu sporculardan Meryem Yıldırım Sevci sol kolda Dünya birincisi, sağ kolda Dünya ikincisi, Kenan Eroğlu sağ kolda Dünya ikincisi, Şehmuz Ertem sağ kolda Dünya üçüncüsü, Candoğan Gümüş sağ kolda Dünya üçüncüsü, Emre Kökçan ise sol kolda Dünya üçüncüsü olarak önemli bir başarıya imza attı.

Bilek Güreşi Milli Takım ve Kağıtspor adına yarışan sporculardan ise Zehra Güler Pelit 45 kilogramda sağ kolda Dünya ikincisi, İsmail Hacı Bekar 55 kilogramda sol kolda Dünya üçüncüsü, Ömer Faruk Kozakoğlu 75 kilogramda sol kolda Dünya ikincisi, sağ kolda Dünya dördüncüsü, Muhammet Talha Akdeniz ise sağ ve sol kolda Dünya 4’üncüsü oldu.

Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası’nda mücadele eden Kağıtspor’un milli sporcuları bir altın, 4 gümüş ve 4 bronz madalya ile toplamda 9 madalya kazanarak milli forma altında göz doldurdu.