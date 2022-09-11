Kağıthane’de okulların açılmasına bir gün kala düzenlenen Dondurma Festivali’nde, çocuklar ve aileleri doyasıya eğlendi. Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin’in de katıldığı festivalde 20 kişilik dondurma vatandaşlara dağıtıldı.

Kağıthane’de okulların açılmasına bir gün kala düzenlenen Dondurma Festivali’nde, çocuklar ve aileleri doyasıya eğlendi. Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin’in de katıldığı festivalde 20 kişilik dondurma vatandaşlara dağıtıldı.

Okulların açılmasına bir gün kala Kağıthane’de hem veliler hem de öğrenciler için Dondurma Festivali düzenlendi. Kağıthane Meydanı’nda düzenlenen etkinlikte veliler ve öğrenciler hem dondurmaya doydu hem de birbirinden güzel etkinliklerle doyasıya eğlenerek stres attı. Festivale Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin de katıldı. Toplam 20 bin kişilik dondurma etkinliğe gelen vatandaşlara dağıtıldı.

“Hem çocuklarımıza güzel bir hatıra kalsın hem de dondurma ikram edelim istedik“

Öğrencilerin yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını dilediğini söyleyen Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, “ Yaza veda ederken biz özellikle Kağıthaneli hemşerilerimize dondurma ikramında bulunalım dedik. Pazartesi günü okullar açılıyor. Hem çocuklarımıza güzel bir hatıra kalsın hem de dondurma ikram edelim istedik. Sağ olsun Kağıthaneli hemşerilerimiz burada. Tüm çocuklarımıza, büyüklerimize dondurma ikram ediyoruz. Çocuklarımızın da yeni eğitim öğretim yılı hayırlı olsun “ diye konuştu.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin’e etkinlikten dolayı teşekkür eden Adem Mamaç, “Kağıthane Belediye Başkanımız Mevlüt Öztekin’e bu güzel günde bu güzel programı tertipleyip hazırladığı için kendisine ve ekibince çok teşekkür ediyorum. Belediye başkanımızda güzel, halkımızda güzel. Teşekkür ediyoruz “ dedi.

“Başkanımız geldiği andan itibaren Kağıthane’nin silueti değişti”

Etkinliğe katılan Özlem Karaarslan ise “Etkinlikten memnunuz. Dondurmamızı aldık. Belediye başkanımıza bu güzel etkinliğinden dolayı teşekkür ediyoruz. Çalışmalarından çok memnunuz. Kendisine sevgiler saygılar sunuyoruz. Her şey Kağıthane için. Başkanımız geldiği andan itibaren Kağıthane’nin silueti değişti. Çok güzel etkinliklerimiz var. Kendisini tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum “ dedi.