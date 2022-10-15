Sultan II. Abdülhamid döneminde Kağıthane Köyü’nde inşa edilen tarihi karakol, restorasyon çalışmaları sonrası Kitap Kafe olarak hizmet verecek.

Sultan II. Abdülhamid döneminde Kağıthane Köyü’nde inşa edilen tarihi karakol, restorasyon çalışmaları sonrası Kitap Kafe olarak hizmet verecek.

Kağıthane’de bir tarihi eser daha restore edilerek geleceğe kazandırılıyor. Sultan II. Abdülhamid döneminde Kâğıthane bölgesinin güvenliğinden sorumlu 66. Yeniçeri Ortasının karakol ve hara olarak kullandığı tarihi Kâğıthane Köyü Karakolu restore ediliyor.

Yapı, İstanbul’un İngilizler tarafından işgali sonrası Cumhuriyet Döneminden itibaren jandarma karakolu, 1970’ten sonra da polis karakolu olarak hizmet verdi. Polis karakolunun geçen yıl başka bir yere taşınmasının ardından yapıda restorasyon çalışmaları başladı. Kağıthane Belediyesi’nin üstlendiği restorasyon çalışmaları sonucunda tarihi karakol, Kitap Kafe ve Turizm Ofisi olarak hizmet verecek. Aslına uygun şekilde korunacak yapının restorasyonu tamamen el işçiliği ile yapılıyor.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada projenin yakında tamamlanarak hizmete açılacağını söyledi.

Tarihi yapı, 200 metrekare alan üzerinde müstakil dikdörtgen şeklinde; yığma almaşık taş duvar sistemiyle inşa edilmiştir. Pencere sövesi, çatı silmesi ve bina köşelerinde akslar biçiminde tuğla kullanılmıştır. Üç sıra tuğlalı kirpi saçak tekniğiyle saçak bandının üstünde yine almaşık duvar sistemli parapet bulunmaktadır.