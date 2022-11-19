İSTANBUL (İHA) – AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Kağıthane Belediyesi tarafından yapılan Kağıthane Yeşil Vadi 1. Etabın açılışı törenine katıldı. Törende konuşan Kurtulmuş, “Yeniden büyük ve güçlü Türkiye ideali için yıllarca çalışırken en temel kalkış noktalarımızdan birisi de güçlü ve büyük Türkiye’nin şehirler üzerinde büyük, güçlü, güzel abat olmuş şehirler üzerinde yükseleceği gerçeğiydi. Bu edep ile çalışmanın sonucunun nasıl olacağını gösteren önemli vitrinlerden birisi de Kağıthane ilçemizdir” dedi.

İSTANBUL (İHA) – AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Kağıthane Belediyesi tarafından yapılan Kağıthane Yeşil Vadi 1. Etabın açılışı törenine katıldı. Törende konuşan Kurtulmuş, “Yeniden büyük ve güçlü Türkiye ideali için yıllarca çalışırken en temel kalkış noktalarımızdan birisi de güçlü ve büyük Türkiye’nin şehirler üzerinde büyük, güçlü, güzel abat olmuş şehirler üzerinde yükseleceği gerçeğiydi. Bu edep ile çalışmanın sonucunun nasıl olacağını gösteren önemli vitrinlerden birisi de Kağıthane ilçemizdir” dedi.

Kağıthane Belediyesi tarafından oluşturulan yaşam alanı olarak kullanılacak olan Kağıthane Yeşil Vadi 1. Etabının açılışına AK Parti Genel Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kurtulmuş’a bisiklet armağan edilirken gelen misafirlere de kura yöntemiyle bisiklet hediye edildi. Açılış töreninde konuşan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, “Mevlüt kardeşim burada göreve geldiği günden itibaren canla başla çalışıyor. İlmek ilmek çalışarak Kağıthane’yi yeniden dokuyorlar. Kağıthane’de az önce gördük. 53 proje hayata geçirilmek üzere gayret edildi. Yüzde 95’i bitmiş. Seçime kadar geri kalanları da bitecektir. Emeği geçen bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. Yeniden büyük ve güçlü Türkiye ideali için yıllarca çalışırken en temel kalkış noktalarımızdan birisi de güçlü ve büyük Türkiye’nin şehirler üzerinde büyük, güçlü, güzel abat olmuş şehirler üzerinde yükseleceği gerçeğiydi. Bu edep ile çalışmanın sonucunun nasıl olacağını gösteren önemli vitrinlerden birisi de Kağıthane ilçemizdir. Burada yapılan 6 kilometrelik yürüyüş yoluyla birlikte buranın çok daha gelişeceğini, güzelleşeceğini biliyoruz” dedi.

“Seçim öncesi söz verdiğimiz vaatlerin yüzde 95’ini tamamladık”

Yeşil Vadi’nin herkese hayırlı olmasını dileyen Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, “Seçim öncesi söz verdiğimiz vaatlerin yüzde 95’ni tamamladık. 53 proje sözümüz vardı. 52’inci proje; Bisiklet Yolları Projesiydi. 53’üncü proje de Yeşil Koridor Projesi’ydi. Her iki projenin açılışının ilk etabını AK Parti Genel Başkanvekili Sayın Numan Kurtulmuş ile birlikte açacağız. Bu Yeşil Vadi’de, 6 kilometrelik bir vadide binlerce ağacı toprakla buluşturduk. Önümüzdeki ilkbahara doğru inşallah sizleri tekrar burada ağırlarız. 2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanımız tekrar milletimizin lideri olarak yoluna devam edecektir ve 2023 seçimlerinden sonra burada güzel bir yürüyüşle yemyeşil vadide yolumuza devam ederiz” şeklinde konuştu.

Kağıthane Belediyesi tarafından düzenlemelerde Merkez Mahallesi Cendere Vadisi üzerine Yeşil Vadi adıyla yeni bir yaşam alanı oluşturuldu. Toplamda 165 bin metrekarelik alana yapılan yer İstanbul’un konum olarak tam merkezinde bulunuyor. Yeşil Vadi için söz konusu bölgeye binlerce ağaç ve on binlerce bitki türü dikimi yapıldı.