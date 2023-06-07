Kağıthane Belediyesi, semt pazarlarına ve hastanelere konumlandırdığı mobil büfe araçları ile ilçe sakinlerine ikramlarda bulunuyor.

Mobil ikram büfeleri; her gün farklı bir pazar yerinde 15.00-18.00 saatleri arasında; 18.00-21.00 saatleri arasında da Seyrantepe Etfal Hastanesi önünde konumlanıyor. Vatandaşlar, Kağıthane Belediyesi’nin mobil ikram büfelerinden çay, çorba, kek ve meyve sularını ücretsiz şekilde temin ediyor. Kağıthane Belediyesi’nin Sosyal Belediyecilik alanındaki bu hizmeti vatandaşlardan tam not aldı.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, “Mobil ikram aracımızla, semt pazarlarımızda ve hastanelerde vatandaşlarımıza çeşitli ikramlarda bulunuyoruz. Buralarda uzun vakit geçirmek zorunda kalan vatandaşlarımızın bu sayede gününü kolaylaştırıyoruz. Masraflarını azaltıyoruz. Mobil ikram araçlarımızdan görüyoruz ki herkes çok memnun kaldı” dedi.