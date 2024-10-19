İstanbul Kağıthane’de devriye görevini yürüten polis memuru araçla seyir halindeyken yerde olan Türk bayrağını görerek aracı durdurdu. Araçtan inerek bayrağı yerden alan polis memurunun güvenlik kamerasına yansıyan görüntüsü yürekleri ısıttı.
Önceki gece Kağıthane Merkez Mahallesi’nde devriye görevini yürüten polis memuru araçla seyir halindeyken yerde Türk bayrağı gördü. Hızlıca araçtan inen polis memuru bayrağı yerden alarak katladıktan sonra tekrar araca bindi. Polis memurunun yürekleri ısıtan bu davranışı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: iha