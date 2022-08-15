Kağıthane’de Mustafa Ceceli ve Eypio dinleyicileriyle buluştu. Konsere katılan vatandaşlar unutulmaz anlar yaşadı.

Kağıthane’de Mustafa Ceceli ve Eypio dinleyicileriyle buluştu. Konsere katılan vatandaşlar unutulmaz anlar yaşadı.

Kağıthane Belediyesi tarafından düzenlenen gençlik konserlerinde Mustafa Ceceli ve Eypio Yeşil Vadi’de sahne aldı. Düzenlenen konsere Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin’in yanı sıra birçok vatandaş katıldı. İlk gün sahnede Mustafa Ceceli, Mühür, Öptüm Nefesinden, Maşallah, Salıncak, Tut Elimden gibi şarkılarını Kağıthaneliler için söyledi. İkinci gün ise ünlü rapçi Eypio Günah Benim, Naim, Sen, Çukur, Yan adlı şarkılarıyla 1,5 saat boyunca sahnede kaldı. Kağıthane Belediyesi eğitimden kültüre, sanattan spora her alanda desteklediği gençleri, yaz konserleriyle bir araya getirdi.

Konserler sonrası alanı dolduran gençlere seslenen Başkan Öztekin; "Sizlerin her anlamda daha güzel bir şehirde yaşaması için çalışıyoruz. Projelerimizin birçoğunu siz gençler için tasarladık. Söz verdiğimiz 53 projemizin yüzde 90’ını hayata geçirirken bunların çoğunluğu; sizlerin eğitim ve sosyal hayatınıza büyük değer katacak" dedi.

Öte yandan Kağıthane Belediyesi Yeşil Vadi gençlik konserleri, yaz süresince devam edecek ve etkinlikler belediyenin sosyal medya hesaplarından duyurulacak.