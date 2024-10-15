Kağıthane’de 3 kişi arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada kurşunlardan bazıları A. Efes Basketbol Takımı oyuncusu Amerikalı Stanley Johnson’un 20. kattaki dairesine isabet etti. 3 şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre olay, 10 Ekim Perşembe günü Emniyet Evleri Mahallesi’nde meydana geldi. Caddede yürüyen 3 kişi arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce silahlı şüpheliler çevreye rastgele ateş açtı. Kurşunlardan 2’si cadde üzerindeki rezidansın 20. katında yaşayan A. Efes Basketbol Takımı oyuncusu Amerikalı Stanley Johson’un dairesinin camına isabet etti. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceledi. 3 şüphelinin çıkan tartışmada çevreye rastgele ateş açtıkları, açılan ateş sonucu kurşunların Amerikalı basketbolcunun kaldığı daireye isabet ettiği belirlendi. Kavga eden şüphelilerin S.K. (18), S.K. (16) ve F.Ö. (16) oldukları tespit edildi. Şüpheliler olaydan 2 gün sonra silahlarıyla yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin çeşitli suçlardan çok sayıda kayıtları olduğu belirlendi. Emniyette ifadeleri alınarak adli işlemleri yapılan S.K. ve F.Ö. savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, S.K. sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest kaldı.