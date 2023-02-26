Kağıthane’de sokakta yürüyen bir kadın, motosikletle seyreden kasklı kişiler tarafından kapkaça uğradı. Cep telefonu çalınan kadın bir süre şahısların peşinden koştu. Olay anı kameralara yansırken, şüpheli ise Kağıthane Asayiş Büro Amirliği polisleri tarafından yakalandı. Zanlı, sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı.

Kağıthane’de sokakta yürüyen bir kadın, motosikletle seyreden kasklı kişiler tarafından kapkaça uğradı. Cep telefonu çalınan kadın bir süre şahısların peşinden koştu. Olay anı kameralara yansırken, şüpheli ise Kağıthane Asayiş Büro Amirliği polisleri tarafından yakalandı. Zanlı, sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı.

Olay, önceki gün saat 09.00 sıralarında Kağıthane Ortabayır Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir cadde üzerinde motosiklet ile seyir halinde ilerleyen iki şüpheli şahıs, yoldan ilerleyen bir kadının cep telefonunu çalarak motosiklet ile kaçtı. Olay anı kameralara yansırken, neye uğradığını şaşıran kadın bir süre şahısların peşinden koştu.

Kağıthane Asayiş polisi kapkaççıyı yakaladı

Olayın ardından çalışma başlatan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği polisleri, olay yeri ve çevresinde bulunan güvenlik kamera kaydı görüntülerini detaylı bir şekilde inceledi. Saha çalışması yapan polis ekipleri, incelemeler sonucunda motosikletin plaka bilgilerinden şahsın kimliğinin S.T. isimli kişi olduğunu tespit etti. S.T., aynı gün Çağlayan Mahallesi’nde motosiklet ile seyir halindeyken durdurularak yakalandı.

Kapkaççı adli makamlarca serbest bırakıldı

Gözaltına alınan zanlının emniyette çeşitli suçlardan çok sayıda kaydı olduğu tespit edilirken, üst aramasında ise 1 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet fişek ele geçirildi. Emniyette ifadesi alınarak, "Kapkaç" ve "6136 SKM" suçlarından adli işlem yapılan S.T., sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı.