Kağıthane Belediyesi ilçedeki tüm parkları yenilerken mevcutlara yenilerini eklemeye devam ediyor.

Kağıthane Belediyesi ilçedeki tüm parkları yenilerken mevcutlara yenilerini eklemeye devam ediyor.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, Merkez Mahallesi Kemerburgaz Caddesi’nde bulunan Havuzlar Parkı’nın baştan sona yenileneceğini duyurdu. Çalışma çerçevesinde 3 bin m2 alana çocuk bahçesi, spor ve dinlenme donatıları ve birçok türde ağaç kazandırılacak. Başkan Öztekin parkın yeni yılda hizmete açılacağını söyledi. Kağıthane Belediyesi ilçedeki 300’ün üzerinde parkı yenilerken mevcutlara Yahya Kemal Su Parkı, Sultan Selim Karakol Parkı, Emniyetevler Bosna Hersek Meydanı Muhtar Zeki Uzun Parkı, Hamidiye Halay Sokak Parkı ve Çağlayan Yavuz Selim Parkı’nı kazandırdı. Yanı sıra belediye son bir yılda ilçeye üç yeni meydan inşa etti. Yeni park ve yeşil alanların yanı sıra belediye tarafından ilçeye 40 bin fidan dikiminde bulunularak adeta şehir doğayla iç içe bir görünüme kavuştu.