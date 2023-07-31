Kağıthane’de freni boşalan bir karavan, park halindeki otomobile çarparak durdu. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken araçlarda hasar oluştu.

Olay, Kağıthane Emniyet Evleri Mahallesi’nde saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan karavanın yokuş aşağı inerken bir anda freni boşaldı. Frenlerin tutmamasıyla direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, virajı alamayarak park halindeki araca çarptı. Yol kenarındaki demir levha otomobilin üzerine devrildi Kazada ölen veya yaralanan olmazken araçlarda ise büyük çapta hasar oluşurken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.