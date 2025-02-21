İstanbul Kağıthane’de bir dairede elektrik sobasından çıkan yangın yatak odasını sardı. Yangın sırasında evde bulunan 3 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Yangın, saat 22.15 sıralarında Kağıthane Merkez Mahallesi Şafak Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 7 katlı binanın en üst katındaki evin yatak odasında bulunan elektrik sobasından yangın çıktı. Yangın kısa sürede odayı tamamen sardı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yanan dairedeki 2’si kadın 3 kişiyi kurtardı. Dumandan etkilenen vatandaşlar, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin yarım saatlik müdahalesi ile yangın kontrol altına alınırken, mahalle sakinleri çalışmaları endişeli gözlerle izledi. Yangında dairede büyük çaplı hasar meydana geldi.

Evin alevlere teslim olduğu anlar cep telefonu kamerasına yansırken, olayla ilgili inceleme sürüyor.