Kağıthane Belediyesi’nin Deneyim Okulu adlı projesine katılarak farklı alanlarda iş tecrübesi edinen gençlere sertifika ve ödülleri verildi. Deneyim Okulu’na katılan 600 öğrenciye akıllı saat ve çekilişle çok sayıda hediye dağıtıldı.

Kağıthane Belediyesi’nin Deneyim Okulu adlı projesine katılarak farklı alanlarda iş tecrübesi edinen gençlere sertifika ve ödülleri verildi. Deneyim Okulu’na katılan 600 öğrenciye akıllı saat ve çekilişle çok sayıda hediye dağıtıldı.

Kağıthane Belediyesi’nin bahçesinde yapılan organizasyona, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, Deneyim Okulu Projesi’sine katılım gösteren gençler ve aileleri katıldı.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin’in seçim öncesi söz verdiği 53 projeden biri olan Uygulamalı Eğitim Platosu projesi çerçevesinde açılan Deneyim Okulu’na kaydolan yaşları 16-23 arası değişen 600 genç, birer hafta süreyle belediyenin farklı birimlerinde çalışma imkanı buldu.

Kimisi zabıta oldu kimisi temizlik işçisi

Gençlerden kimisi temizlik işçisi oldu sokakları süpürdü, kimisi zabıta oldu fiyatları denetledi, kimisi de asfalt döktü. Kağıthane Belediyesi’nin projesi olan Deneyim Okulu ile gençler birçok farklı alanda iş tecrübesi kazandı.

600 öğrenciye akıllı saat hediye edildi

Deneyim Okulu’nun dönem sonu programında gençlere katılım sertifikalarını ve hediyelerini Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti Milletvekili Hamza Dağ verdi. Deneyim Okulu’na katılan 600 öğrenciye akıllı saat hediye edildi. Ayrıca çekilişle 4 gence dizüstü bilgisayar, 4 gence elektrikli scooter, 4 gence tablet, 4 gence akıllı saat, 4 gence telefon hediye edildi.

Programda konuşan Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, “Bugünün kahramanları siz gençlersiniz. Videolarda da izledik, gördüm ki yorulmuşsunuz. Bu yorgunluğunuz açısından da size güzel hediyeler hazırladık. Bu güzel hediyeleri de sizlere takdim etmiş olacağız. Her birinize güzel bir gelecek diliyoruz” dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ ise, “Burada yaşadıklarınızı görünce, bu yazı böyle kıymetli bir şekilde değerlendirdiğini görünce; gerçekten geldiğimize değdiğini de bu anlamda görmüş olduk. Değerli kardeşlerim, hepimizin hayat hikayesi var. Bu hayat hikayesinde de yaşadığımız her bir an ve her bir zaman o hayat hikayesinde tecrübe olarak geri dönüş sağlıyor. Bazen hayatımızda rutin olanları yaşadığımızda, o rutin olanların aklınızda, beyninizde bir süre sonra kaybolduğunu görürsünüz. Ama ne zaman ki rutinin dışına çıktınız, kendi hayatınızdaki o olağan birtakım şeylerin dışına çıkan şeyler yapmaya başladınız; onların size birtakım şeyler kazandırdığını yıllar sonra fark edersiniz” diye konuştu.

Çekilişle telefon kazanan Amine Gökgözoğlu, “Öncelikle hediye kazandığım için çok mutluyum, belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. 5 günlük süreçte veterinerlik denedim, zabıtaların yanında çalıştım, hayvanları besledik, belediye çalışanlarının işlerini nasıl yaptıklarını anlamış oldum” dedi.