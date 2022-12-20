Kağıthane’de radyatör arızası nedeniyle yolda duran ticari taksiye arkadan gelen aracın çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kağıthane’de radyatör arızası nedeniyle yolda duran ticari taksiye arkadan gelen aracın çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Kağıthane TEM Otoyolu İstanbul Çevre Yolu Bağlantısı Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, TEM Otoyolu üzerinde seyir halinde olan 34 TBB 28 plakalı araç radyatör arızası yaptı. Sürücüsünün durumu fark etmesi üzerine sol şeritte duran taksiden inen şoför, yola reflektör koydu ve telefonun ışığını açıp diğer sürücülerin yavaşlamasını sağladı. İddiaya göre, reflektörü ve şoförün uyarılarını görmeyen 34 TJU 95 plakalı başka bir taksinin sürücüsü sol şeritte arıza yapan araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle arıza yapan araç bariyerlere çarparken 34 TJU 95 plakalı araç sürücüsü Erhan D. araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza sonrası olayı duyan ticari taksiciler arkadaşlarının yardımına koştu. Araç içinde sıkışan arkadaşlarını çıkaran taksiciler yaralı Erhan D.’yi sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı yaralı, ambulansla hastaneye kaldırdı. Kaza sonrası iki ticari taksi kullanılamaz hale gelirken TEM Otoyolu İstanbul çevre yolu bağlantısında trafik durma noktasına geldi. Araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı.