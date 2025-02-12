Kağıthane’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, dere kenarında bulunan yürüyüş yoluna uçtu. Alkollü olduğu öğrenilen otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Kaza, saat 01.30 sıralarında Anadolu Caddesi’nde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir eden 34 HDB 887 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dere kenarında bulunan yürüyüş yoluna uçtu. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerin ardından 2.14 promil alkollü olduğu belirlenen 34 HDB 887 plakalı otomobilin sürücüsü ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. Kazada ölü veya yaralı olmadığı öğrenildi. Ekiplerin olayla ilgili incelemeleri devam ediyor. Kaza sonrası otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.