Kağıthane Belediyesi tarafından Hasbahçe’de alışveriş günleri çadırı açıldı. Vatandaşlar alışveriş çadırına yoğun ilgi gösterirken, etkinlikle ilgili Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, “10 gün boyunca sürecek etkinliğimize tüm İstanbulluları davet ediyorum” dedi.

Kağıthane Belediyesi tarafından Hasbahçe’de alışveriş günleri çadırı açıldı. Hazırlanan alışveriş çadırında Türkiye’nin giyim konusundaki önde gelen markaları uygun fiyatlarla satışa sunuldu. Vatandaşların kaliteli ürünlere daha erişilebilir fiyatlarla ulaşmasını sağlamak amacıyla düzenlenen alışveriş günleri, etkinlik boyunca farklı yaş ve zevklere hitap eden geniş bir ürün yelpazesi sunacak. 24 Kasım tarihine kadar devam edecek olan etkinlikte, ziyaretçiler keyifli bir alışveriş deneyimi yaşayacak. Alışveriş günlerinin açılışına Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin ve vatandaşlar katıldı. Başkan Öztekin alanı gezip tek tek ürünleri inceledi.

“10 gün boyunca sürecek etkinlik”

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, “Kağıthane Belediyesi olarak alışveriş günlerimiz hayırlı olsun. Esnaflarımızı gezdik. Yüzde 70 indirimleri görmüş olduk. İstanbulluların buraya geldiğinde kendi ihtiyaçları doğrultusunda tekstil ürünlerini uygun fiyata alacaklarını görüyoruz. 10 gün boyunca sürecek etkinliğimize tüm İstanbulluları davet ediyorum. Kağıthane indirim günleri, Kağıthane alışveriş günleri birlikte de ilçemize hayırlı olsun diyorum” dedi.

“Fiyatlar inanılmaz”

Alışveriş yapan Özge Işık Yeşilırmak “Aracımla geldim. Otopark sıkıntısın olmaması harika. Fiyatlar inanılmaz, eşyaları arabaya bıraktım. Çocuğuma aldım. 500 liraya mont var. 150 lira çocuğuma pijama takımı aldım” ifadelerini kullandı.