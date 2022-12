Kağıthane mesire alanlarından Yeşil Vadi’ye vatandaşların daha kolay ulaşım sağlaması için Kağıthane Belediyesi tarafından inşa edilen köprü düzenlenen törenle açıldı.

Kağıthane mesire alanlarından Yeşil Vadi’ye vatandaşların daha kolay ulaşım sağlaması için Kağıthane Belediyesi tarafından inşa edilen köprü düzenlenen törenle açıldı.

Kağıthane’de bulunan ve her gün binlerce kişiyi ağırlayan Yeşil Vadi Yaşam Alanı’na alternatif bir yaya yolu yapıldı. Kağıthane sakinlerinin daha kolay ulaşım sağlaması adına inşa edilen Yeşil Vadi Yaya Köprüsü Kaymakam Tahir Şahin ile Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin’in katılımıyla düzenlenen törenle açıldı. Gürsel Mahallesi ile Merkez Mahallesi’ni birleştiren köprünün açılışına vatandaşların ilgisi yoğun oldu. Burada bir konuşma yapan Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, "Mahalle sakinlerimiz ve gençlerimiz bu köprüyü neden bu kadar istiyorlar? Çünkü bir kilometre yol yürüyorlar. Dün bir deneme yaptım ben ve buradan geçiş yaklaşık kırk beş saniye sürdü. Yani yarım saatlik bir yolu yürüyerek kırk beş saniyede kat etmiş olduk. Yolun bu tarafı Gürsel Mahallesi’ne diğer tarafı Merkez Mahallesi’ne bağlı. Merkez Mahalle muhtarımızın dediği gibi gönülleri birbirine bağladık. Tekrar ben ilçemize hayırlı uğurlu olsun diyorum. Biliyorsunuz ki burası tarihi sit alanı ve aynı zamanda tarihi eserlerimizden bir tanesi. O yüzden gerekli izinleri alarak ve çelik konstrüksiyonla yaklaşık 55 ton çelik kullanarak köprümüzü inşa ettik. Aynı zamanda mimari özelliğiyle beraber de şehrimizde güzel bir yer olmasını istedik. Adını da Hasbahçe Yeşil Vadi Yaya Köprüsü olarak vermiş olduk. Belediyemizin öz kaynakları ile yapmış olduğumuz bir köprü. Ama değerinden ziyade insanları birbirine yakınlaştırdığını görmüş olduk. Böylece sağlıklı bir yaşamın, konforlu bir yaşamın olduğu bir alan oluşturduk. Yarınlara güzel eserler bırakmış oluyoruz. 4 yıl gibi kısa bir sürede söz verdiğimiz projelerin neredeyse tamamını hamdolsun hayata geçirdik. Hasbahçe Köprüsü projeler arasında yoktu mesela. Bunun gibi olmayan onlarca yüzlerce projenin açılışını bu dönemde yapmış olduk. Eğitim hayatında, spor hayatında, sosyal hayatta, kültürel hayatta her zaman vatandaşlarımızın yanında oluyoruz. Rabbimden hayırlı bir şekilde her birimize sağlık, sıhhat dilerken Yeşil Vali Köprümüz hayırlı, uğurlu olsun diyorum. Vatana, millete de hayırlı olsun deyip, saygılar sunuyorum" dedi.