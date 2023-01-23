Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılan Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metrosu hizmet vermeye başladı. Havalimanı metrosu sabah 06.00 itibariyle hizmete başlarken, vatandaşlar hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılan Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metrosu hizmet vermeye başladı. Havalimanı metrosu sabah 06.00 itibariyle hizmete başlarken, vatandaşlar hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştiren Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metrosu ilk seferini bugün gerçekleştirdi. Kağıthane’den İstanbul Havalimanı’na 24 dakikada ulaşan yolcular bir ay boyunca metro hizmetinden ücretsiz yararlanacak. Metro hizmeti ile Kağıthane’den İstanbul Havalimanı’na gelen yolcular ise konfordan ve hızdan memnun olduklarını söyledi. Kağıthane, Eyüpsultan ve Arnavutköy ilçelerinden geçerek ve 8 istasyonla günlük 800 bin yolcuya hizmet edecek kapasitedeki metro hattının hizmete girmesiyle İstanbul Havalimanı’na Kağıthane’den 24 dakikada, Göktürk’ten 12 dakikada ulaşılabilecek. Bir ay boyuncu ücretsiz olarak kullanılacak olan İstanbul Havalimanı metro ücreti, metrobüs ücretiyle aynı olacak. Buna göre, kısa mesafe 9,90 lira, havalimanı ise 12 lira olarak belirlendi. Öte yandan, seferlerin 20 dakika aralıkla yapılacağı öğrenildi.

Metroyu gezmek için geliyorlar

Hizmete sunulan metroyla Kağıthane’den İstanbul Havalimanı’nı gezmeye geldiğini söyleyen Halil İbrahim Turgut, "Metroyu gezmek için geldim. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Kağıthane’den havalimanına çok hızlı geldik ve metro çok konforluydu. Daha önce otobüsle geliyordum" dedi.

İranlı yolcu Daniel ise "Tahran’a gidiyorum, çok hızlı geldik, 24 dakikada buraya geldik. Çok ucuz" diye konuştu.