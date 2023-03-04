Depreme karşı dayanıklılık çalışmalarının yürütüldüğü Kağıthane Devlet Hastanesi’nin tahliye işlemlerine başlandı. Seyrantepe Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne taşınan hastanedeki çalışmalar havadan görüntülendi.

Depreme karşı dayanıklılık çalışmalarının yürütüldüğü Kağıthane Devlet Hastanesi’nin tahliye işlemlerine başlandı. Seyrantepe Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne taşınan hastanedeki çalışmalar havadan görüntülendi.

İstanbul’da depreme yönelik önlemler alınmaya devam ediliyor. Bu çerçevede depreme karşı dayanıklılık çalışmalarının yürütüldüğü ve 1999’daki Marmara depremi öncesi yapılan Kağıthane Devlet Hastanesi’nde tahliye işlemlerine başlandı. Binadan çıkarılan sedyeler, sağlık malzemeleri, cihazlar, dolaplar büyük bir dikkatle kamyonlara yüklendi. Kağıthane Devlet Hastanesi, Seyrantepe Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne taşınırken, çalışmalar drone kamerası ile görüntülendi.

Mahalle sakini Semra Tulay, “Kağıthane Devlet Hastanesi tahliye ediliyor diye duydum. Tahliye edileceğini daha önceden de duymuştum. Deprem herhalde bu işi hızlandırdı diye düşünüyorum. Sağlam değil diye bir şey duymamıştım. Çok geldim bu hastaneye hiç öyle bir şeye rastlamadım. Bu hastane herkesin rahatça ulaşabileceği iyi bir hastaneydi. Kağıthane zemini sağlam olan bir yer. Uzmanlar herhalde bir şeyler biliyorlar ki yapıyorlar diye düşünüyorum” dedi.