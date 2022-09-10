Kağıthane Belediyesi tarafından düzenlene Yaz Spor Okulu, Hasbahçe’de düzenlenen törenle sona erdi.

Kağıthane Belediyesi tarafından düzenlene Yaz Spor Okulu, Hasbahçe’de düzenlenen törenle sona erdi.

Kağıthane Belediyesinin düzenlediği Yaz Spor Okulu’nda okçuluktan güreşe, voleyboldan yüzmeye kadar farklı spor dallarında eğlenceli saatler geçiren çocuklar, yaz boyunca geliştirdikleri yeteneklerini kapanış töreninde sergiledi. Çocukları farklı spor dallarıyla buluşturarak keyifli zaman geçirmelerini sağlayan Kağıthane Belediyesi, Yaz Spor Okulları’nın kapanış töreninde birbirinden eğlenceli etkinliklere sahne oldu. Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin sporculara çiçek vererek başarılar diledi. Okçuluk, tekvando, tenis, karate, yüzme ve güreş gibi 22 spor branşında eğitim alan öğrencilerin sergilediği gösterilerin ardından 6 hafta süren program 10 bin öğrencinin sertifikalarını almasıyla son buldu.

“Çocuklar yaz tatillerini dolu dolu geçirdi“

Çocukların ve gençlerin haftanın her günü yaz spor okullarından faydalandığını dile getiren Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, “Bu sene Kağıthane Belediyesi olarak 10 bin evladımız yaz spor okullarından faydalandı. 22 farklı branşta yararlandılar. Futboldan basketbola, voleyboldan masa tenisine, buz pateninden jimnastiğe kadar çok farklı branşlarda 10 bin çocuğumuz yararlanmış oldu. Yaz tatilini doyasıya geçirdiler. Haftanın her günü yaz spor okullarından faydalandılar. Aileler çocukların geleceğe hazırlanması ile ilgili spor okullarına kayıt yaptırdıklarını ve çocuklarını takip ettiklerini gördüm. Çocuklarımızda 5 yaşından başlayarak 15-20 yaşına kadar sporla uğraştıklarını gördüm. Çocuklarımız burada belki hayatlarında ilk kez 10 bin kişinin buluştuğu bir ortamda spor etkinlikleri yaptılar. Birbirleriyle buluşarak bir ve beraber oldular. Çocuklarımıza yeni eğitim öğretim yılında güzel bir gelecek diliyoruz“ diye konuştu.