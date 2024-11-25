Kağıthane Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında ilçedeki öğretmenler için anlamlı bir yemek programı düzenledi. Programa ilçede görev yapan öğretmenler yoğun ilgi gösterdi.

Kağıthane Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında ilçedeki öğretmenler için anlamlı bir yemek programı düzenledi. Kağıthane Merkez Mahallesi Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen yemek programında öğretmenler canlı müzik eşliğinde keyifli anlar yaşadı. Programa ilçede görev yapan öğretmenler yoğun ilgi gösterdi.

“Yeni nesiller sizin eseriniz olacak”

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, “Öğretmenlik sadece bilgi aktarmak değil, aynı zamanda karakter inşa etmek ve topluma yön veren bireyler yetiştirmektir. Sizlerin emeği, fedakarlığı ve sevgisi sayesinde geleceğimiz şekilleniyor. Yeni nesiller sizin eseriniz olacak” dedi. Ayrıca Başkan Öztekin, etkinlik sırasında Kağıthane Belediyesi’nin eğitim alanında hayata geçirdiği projelerden de bahsetti. Başkan Öztekin, “Göreve geldiğimizden bu yana, çocuklarımız ve gençlerimiz için millet kıraathaneleri, Çocuk Kütüphanesi, Uzay Evi, Sosyal Medya Stüdyosu ve birçok eğitim alanı açtık. Okullarımızın bakım ve onarımlarını üstlendik, binlerce öğrencimize kırtasiye ve burs desteği sağladık. Tüm bu çalışmalar, siz değerli öğretmenlerimizin yanında olduğumuzun bir göstergesidir” şeklinde konuştu.

Etkinlik sonunda öğretmenler, belediyenin kendilerine yönelik bu özel jesti için teşekkür ederek duydukları memnuniyeti dile getirdi.