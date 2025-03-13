Kağıthane Belediyesi, Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhunu gençlerle paylaşmak amacıyla Gençvadi’de bir iftar programı düzenledi.

Kağıthane Belediyesi, Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhunu gençlerle paylaşmak amacıyla Gençvadi’de bir iftar programı düzenledi. Gençlerin ders çalıştığı ve sosyal aktiviteler gerçekleştirdiği bu mekanda gerçekleştirilen iftar programına Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin de katıldı. Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, gençlerle bir araya gelerek sohbet etti ve onların eğitim hayatına dair temennilerini dile getirdi. İftar programına katılan gençler, Kağıthane Belediyesi’nin kendileri için sunduğu imkanlardan duydukları memnuniyeti dile getirerek Başkan Öztekin’e teşekkür etti.

"Gençlerimizle aynı sofrayı paylaşmak bizim için büyük bir mutluluk"

Başkan Öztekin yaptığı konuşmada, "Gençlerimizle aynı sofrayı paylaşmak bizim için büyük bir mutluluk. Sizler, bu ülkenin geleceği olarak hem akademik başarılarınızla hem de sosyal hayatınızdaki aktif rollerinizle büyük bir değer taşıyorsunuz. Ramazan ayı, birlik, beraberlik ve paylaşmanın en güzel örneklerini bizlere sunan mübarek bir dönemdir. Bu vesileyle bir araya gelerek hem iftar yapmanın hem de sohbet etmenin huzurunu yaşadık. Hepinize derslerinizde başarılar diliyorum" dedi.