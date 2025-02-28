Kağıthane Belediyesi, amatör spor kulüplerine toplam 3 milyon TL değerinde malzeme desteği sağladı.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin’in ev sahipliğinde Yahya Kemal Spor Kompleksi’nde düzenlenen amatör spor kulüplerine malzeme dağıtım törenine AK Parti İlçe Başkanı Erkan Yıldırım, Kağıthane Amatör Spor Kulüpleri Başkanı Av. Ferhat Karagöz, Kağıthane Spor Kulüpleri Birliği Başkanı Ömer Tüfekçi, mahalle muhtarları, meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, kulüp başkanları, antrenörler, sporcular ve aileler katıldı. Törende konuşan Başkan Öztekin, "Gençlerimizin spora teşvik edilmesi ve daha iyi şartlarda spor yapabilmesi için kulüplerimize her zaman destek veriyoruz. Sporcuhane projemiz kapsamında bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da amatör spor kulüplerimizin yanında olacağız. Sağlıklı nesillerin yetişmesi için spora yapılan yatırım, geleceğe yapılan en büyük yatırımdır. Tüm kulüplerimize başarılar diliyor, desteğimizin hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

Kağıthane Belediyesi, amatör spor kulüplerine sağladığı desteği yalnızca malzeme yardımıyla sınırlı tutmuyor. Kulüplere antrenman ve müsabakalar için servis araç desteği sağlanırken, ilçedeki spor tesislerinden ücretsiz faydalanmaları için imkan tanınıyor. Belediyenin son 6 yılda amatör spor kulüplerine sunduğu toplam destek ise 15 milyon TL’yi aştı.