Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen asrın felaketinde Türkiye, Tek Yürek olduğunu bir kez daha gösterdi. 15 Şubat akşamı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın telefonuyla başlayan bağış programı 8 kanaldan ortak yayınlanırken dünya devi şirketlerinin kasalarından küçük çocukların kumbaralarına kadar birçok yerden depremzedeler için bağışlar toplandı.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen asrın felaketinde Türkiye, Tek Yürek olduğunu bir kez daha gösterdi. 15 Şubat akşamı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın telefonuyla başlayan bağış programı 8 kanaldan ortak yayınlanırken dünya devi şirketlerinin kasalarından küçük çocukların kumbaralarına kadar birçok yerden depremzedeler için bağışlar toplandı.

Kâğıthane Belediyesi, çalışanları ve meclis üyeleri; “Türkiye Tek Yürek” yardım programına depremzedeler için 10 milyon TL destekte bulundu. Nakdi yardımın yanı sıra Kâğıthane belediyesi bugüne kadar; 81 tır yardım malzemesi, 51 iş makinesi, 20 jeneratör, 4 seyyar fırın, 550 AFAD gönüllüsü ve ekipleri ile deprem bölgesindeki depremzedelerin yanında oldu.