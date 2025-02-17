Kağıthane Belediyesi tarafından düzenlenen Kitap Fuarı ziyaretçilere kapılarını açtı. Fuarda konuşan Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, "Fuara vatandaşlarımız yoğun ilgi gösteriyorlar. Fuar, önümüzdeki pazar günü 23 Şubat’a kadar devam edecek. Büyüklerimizi, gençlerimizi ve çocuklarımızı bu güzel etkinliğe davet ediyoruz" dedi.

Kâğıthane Belediyesi tarafından Hasbahçe’de düzenlenen Kitap Fuarı’nın açılışı yapıldı. Açılışa Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, milletvekilleri, siyasi parti üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Açılış protokol konuşmalarının ardından kurdele kesimi ile yapıldı. Fuarın ilk gün konuğu yazar kimliği ile de bilinen sanatçı ve siyasetçi Bahadır Yenişehirlioğlu oldu. ‘Duvarları Yıkmak’ adlı kitabından referanslarla fuarda bir söyleşi gerçekleştiren Yenişehirlioğlu, ardından imza programı düzenledi. İlk günden yoğun ilginin olduğu fuar çocuk ve yetişkinler için roman, şiir, araştırma, maneviyat, gezi, sanat ve tarih gibi birçok türde binlerce kitabı barındırıyor. Fuarın kapıları 23 Şubat’a kadar her gün 10.00-19.00 saatleri arasında açık olacak. Her gün farklı bir yazar fuara katılarak söyleşi ve imza programı da gerçekleştirecek. Yayınevleri fuara özel olarak kitaplarda belirli indirimler de uyguluyor.

Öte yandan fuarın ilerleyen günlerinde ise Alişan Kapaklıkaya, Sertaç Abi, Mete Yarar, Nedim Şener, Sıtkı Aslanhan, Dilek Cesur, Nurullah Genç, Hulki Cevizoğlu ve Hatice Kübra Tongar gibi birçok yazar fuarda okurlarıyla bir araya gelecek.

"Fuara vatandaşlarımız yoğun ilgi gösteriyorlar"

Fuarda konulan Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin "Burada on binlerce kitap bir araya geldi. 50’den fazla yayın evinin bulunduğu kitap fuarının açılışını yaptık. Fuara vatandaşlarımız yoğun ilgi gösteriyorlar. Fuar, önümüzdeki pazar günü 23 Şubat’a kadar devam edecek. Büyüklerimizi, gençlerimizi ve çocuklarımızı bu güzel etkinliğe davet ediyoruz. Her gün saat 15.00’da yazarlarımızın söyleşileri olacak. Az öncede Bahadır bey okurlarıyla buluşmuş oldu. Tüm hemşerilerimizi belediyemizin düzenlediği bu fuara davet ediyoruz. Kitap fuarımızın sonrasında Ramazan ayı başlıyor. Bu alanımızda Ramazan ayı boyunca etkinliklerde buluşacağız. Tüm İstanbulluları Ramazan ayında da Kağıthane’mize davet ediyoruz" dedi.

"Kağıthane Belediyesi’nin hizmetlerini beğeniyorum"

Fuara gelen kitapsever vatandaş Kadir Duygun "Kitap fuarı güzel. Güzel kitaplar var. Kağıthane’de sürekli böyle güzel etkinlikler oluyor. Kağıthane Belediyesi’nin hizmetlerini beğeniyorum" şeklinde konuştu.

"Belediyenin bu tarz program düzenlenmesi çok güzel"

Fuarı çok beğendiğini belirten Safiye Güler Konaklı "Kitapların çeşitleri çok, fiyatları da uygun. Herkese hitap ediyor. Kızımın istediği bir kitabı aldım. Belediyenin bu tarz program düzenlenmesi çok güzel. Bana göre TÜYAP çok uzak, buranın yakın ve ulaşımının kolay olması güzel bence. Yine kitap beğenirsek alacağız" ifadelerini kullandı.