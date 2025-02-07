Kağıthane Belediyesi, İstanbul’da etkili olması beklenen kar yağışı ve buzlanmaya karşı hazırlıklarını tamamladı. Belediye ekipleri, vatandaşların olumsuz hava şartlarından etkilenmemesi için 24 saat boyunca sahada görev yapacak.

Kar yağışı öncesinde son kontrollerini tamamlayan Kağıthane Belediyesi ekipleri, 35 kamyon, 25 kepçe ve 16 tuzlama aracı ile çalışmalarını sürdürecek. Yollarda oluşabilecek buzlanmaya karşı 10 bin ton tuz stoklanırken, 300 kişilik deneyimli ekip gerekli müdahaleler için hazır bekliyor. Tedbirler çerçevesinde ana arterler, toplu taşıma güzergahları, hastane, itfaiye ve polis merkezlerine giden yollar öncelikli açılacak. Doğum yapacak kadınlar, kronik hastalığı olanlar, acil ameliyat gerekenlere öncelik verilecek. Hareket kabiliyeti kısıtlı olan yaşlılar ve engellilerin acil ihtiyaçları ivedilikle karşılanacak. Sokaktaki hayvanları da unutmayan ekipler, sokak hayvanları için besleme noktalarına rutin olarak gerçekleştirilen mama ve su bırakılma işlemini sıklaştırdı.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, "Vatandaşlarımızın kış şartlarından etkilenmemesi için tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Ekiplerimiz hazır durumda olacak ve yolların açık tutulması için 24 saat aralıksız çalışacak. Hemşehrilerimizin güvenliği bizim önceliğimizdir" dedi.

Vatandaşlar, acil durumlarda belediyenin 444 23 00 numaralı çağrı merkezini arayarak kar temizleme talebinde bulunabilecekler.