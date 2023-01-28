Kağıthane Belediyesi, hasta nakil ambulansları ile poliklinik muayenesine giden yatalak hastalara ulaşım hizmeti vermeye devam ediyor.

Kağıthane Belediyesi, hasta nakil ambulansları ile poliklinik muayenesine giden yatalak hastalara ulaşım hizmeti vermeye devam ediyor.

Kağıthane Belediyesi, hasta nakil ambulansları ile poliklinik muayenesine giden yatalak hastalara ulaşım hizmeti vermeye devam ediyor. Yatağa bağlı olup poliklinik randevusu almak isteyen vatandaşlar 10 gün önceden Kağıthane Belediyesi’nin randevu hasta nakil hattını arayarak hizmetten yararlanabiliyor.

Yatağa bağımlı olan hastalar uzman sağlık personelleri yardımıyla poliklinik muayenelerine hasta nakil ambulansları ile götürülüyor. Hastane işlemleri bittiğinde de vatandaşların evlerine geri dönüşü yine Kâğıthane Belediyesi hasta nakil ambulanslarıyla sağlanıyor.

Kağıthane Belediyesi ayda ortalama 250 hasta transferi gerçekleştiriyor.