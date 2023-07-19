Kağıthane Belediyesi, istihdamı artırmak adına 200’ün üzerinde personel alımı yaptı.

Kağıthane’de iş arayan vatandaşlara müjdeli haber belediyeden geldi. Kağıthane Belediyesi bünyesinde Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Park Bahçeler Birimi’nde görevlendirilmek üzere 200’ün üzerinde personel alımı yapıldı. İşe başlayacak olanlar, noter huzurunda yapılan kura ile belirlendi.

İşe alım kurasında konuşan Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, ’’İlçemiz vatandaşları arasından 200’ün üzerinde kişiye istihdam sağladık. Bu da 200 ailenin ekonomik ve sosyal anlamda kalkınması demek. Kura ile belirlenen adaylar ay sonuna kadar iş başı yapmış olacaklar. Kura çekimine bin 500 kişi başvuru yaptı. Şimdiden yeni mesai arkadaşlarımıza görevlerinde başarılar diliyorum’’ dedi.