Mersin’de üretim yapan Wordpac kağıt ve ambalaj firmasından, 2011 yılında bir fikir olarak ortaya atılan ve o günden sonra her temmuz ayında gündeme getirilen “Plastiksiz temmuz” projesine tam destek.

Dünyanın ve Türkiye’nin plastik zararlılarının kıskacında olduğuna dikkat çeken Wordpack Şirketler gurubu Genel Müdürü Mahmut Beşenk, ülkede plastik alanında bir seferberliğin gerçekleştirilmesine ihtiyaç duyulduğuna dikkat çekti.

Plastik tüketimi nedeniyle dünyanın her geçen gün çok daha kötüye gittiğini ve bu çerçevede üzerlerine düşen sorumluluğu tereddüt etmeden kabul ettiklerini belirten Beşenk, “Öncelikli olarak kendi sektörümüzde rehabiliteye başladık ve dünya çapındaki satış portföyümüzün büyük çoğunluğunu endüstriyel ormanlar ve geri dönüşümlü ürünlere entegre etmeye çabalıyoruz. 2011 yılında geliştirilen ve plastik kullanımını azaltmaya yönelik olarak yaşam bulan bu fikir, insanları temmuz ayında tek kullanımlık plastik ürünlerin kullanımını reddetmeye teşvik ederek kullandığımız plastik miktarıyla ilgili farkındalık oluşturmayı amaçlamaktadır. Bizler Wordpack ailesi olarak tamamen doğal ve geri dönüşümlü dünyanın aksiyonlarını destekliyoruz” dedi.

Beşenk, sözlerini şöyle tamamladı:

“Dünyamızın sonu gelmeden insanlık görevimiz olan dünyayı pansuman etme görevimizi önce normal dünyamızdaki tüm plastik kullanımlarının yerine kağıt ürünlerini seçerek başlamalıyız. Böylece denizlerimizdeki ve karalardaki milyonlarca tonluk plastiği ancak böyle yok edebiliriz.”