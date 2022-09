Samsun’da kağıt toplayıcısı 70 yaşındaki Kibar Keskin’in tüm borçları, eski Samsunspor futbolcusu Kerem Can Akyüz tarafından kapatıldı.

Samsunspor sevdalısı Kibar Keskin, şeker ve kanser hastası olan görme engelli eşine yıllardır bakıyor. Eşinin sağlık durumu fenalaşmadan önce kağıt toplayarak geçimini sağlayan Kibar Amca, Samsunspor’un iç saha maçlarına kombinesiyle gidiyor ve o süreçte de parayla bakıcı tutup, eşine bakmasını sağlıyordu. Kağıt topladığı dönemdeki videosu sosyal medyada gündem olan ve borçları bulunan Kibar Keskin’in zor durumuna ilk el atan isim ise şu anda 3. Lig takımlarından Nevşehir Belediye Spor forması giyen eski Samsunspor oyuncusu Kerem Can Akyüz oldu. Akyüz, 16 Eylül itibarıyla Kibar Keskin’in tüm borçlarını kapattı.

“Borçlarımı Kerem Can Akyüz kapattı”

Sosyal medyada gündem olduktan sonra birçok yanlış haberin de gerçekmiş gibi aktarıldığını ifade eden Kibar Keskin, “Kağıt toplayarak geçimimi sağlıyordum. Eşim haftanın 6 günü hastanede tedavi oluyor. Hem ışın hem de kemoterapi alıyor. Samsunspor sevgisi bende hiç değişmez. Samsunspor’un maçı olduğu gün maça gitmek için borç aldığım parayla eşime bakıcı tutup, öyle evden giderim. Deplasmanlara da bu yüzden gidemiyorum. Kombinem de var. Emekliyim, kredi çekerim, ek iş yaparım, inşaatta çalışırım yine de kombinemi alırım. Benim haberim olmadan sosyal medyadan durumum gündem oldu. Beni ilk arayan eski Samsunspor futbolcusu Kerem Can Akyüz oldu. Akyüz, ‘Amca senin bir problemin varmış, bu problem ne kadarsa ben bunu çözmeye hazırım’ dedi. Ben de ona borç miktarımı bildirdim. Yetim bir torunum var. Giresun’da üniversiteyi kazandı. Onun okul masraflarını karşılamak için yüklü bir kredi çektim. Bu olayların ardından Samsunspor’dan Batu Kaplan beni çağırdı ve imkan dahilinde desteğe hazır olduklarını söyledi. Bazı konularda Batu Kaplan yanlış bir arkadaşımız. Samsun yer yerinden oynadı. Kulüp tüm borçlarımı silmiş gibi lanse edildi. Benim ne kadar borcum vardı ki sildiler. Çok fazla bir borcum yoktu. Kerem Can Akyüz, 16 Eylül itibarıyla tüm borçlarımı ödedi. Kendisine çok teşekkür ederim. Yani öyle bir algı oluşturdular ki sanki Samsunspor’dan 1-2 milyon para almışım gibi uzattılar. Samsunspor’da beni destek olacağını söyleyerek beni kulübe çağırdı. Ne gibi destek olacaklar ilerleyen günlerde belli olur” dedi.

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım da kendisine ait sosyal medya hesabından videoyu paylaşıp, “Samsunspor sevdası çok farklı ve başka bir şey olmalı. Allah razı olsun bu kulübe karşılıksız gönül verenlerden. İşte ben bunlar için varım burada” ifadelerini kullanmıştı.

Kibar amca, Samsunspor’un son taktik antrenmanını da tesislere gelerek izledi.