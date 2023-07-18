Konya’da kağıt toplanan depoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle diğer iş yerlerine sıçramadan söndürüldü.

Yangın, saat 23.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Şükran Mahallesi Taşkapı Medrese Caddesi üzerinde kağıt toplanan bir depoda çıktı. Edinilen bilgiye göre, depodan alevlerin yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Kağıt toplanan depoda çıktığı belirlenen ve alevlerin tamamen depoyu sardığı yangın, itfaiye ekipleri tarafından bitişikteki iş yerlerine sıçramadan söndürüldü. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.