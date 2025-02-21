Sakarya’nın Erenler ilçesi D-100 kara yolu Modern Sanayi ışıklarında tıra arkadan çapması neticesinde adeta kağıt gibi ezilen kamyonette ağır yaralanan adam, hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, dün D-100 kara yolu Erenler ilçesi Modern Sanayi ışıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Düzce istikametinde ilerlemekte olan Mustafa Karagöz kontrolündeki 14 ADD 097 plakalı kamyonet, ışıklarda duran tırın dorsesine çarptı. Çarpışmanı etkisi ile adeta kağıt gibi ezilen kamyonetin içerisinde sıkışan sürücü Karagöz ile yanında yolcu olarak bulunan kişi yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre içerisinde adrese ulaşan itfaiye ekiplerince yapılan çalışma neticesinde, araç içerisinde sıkışan 2 yaralı bulundukları yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Karagöz, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.