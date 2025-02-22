Aydın’ın Söke ilçesinde faaliyet gösteren Kipaş Kağıt Fabrikası’nın atık depolama alanında çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ederken, Efeler Belediyesi’ne ait su tankerleri de söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Söke Kipaş Kağıt Fabrikası’nın atık kağıtlarının depolandığı alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının ardından bölgeye itfaiye, orman, sağlık, AFAD, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler rüzgarın şiddeti ile büyüyen yangına müdahaleye başladı. Yangının büyümesi üzerine çevre illerden de takviye ekipler bölgeye sevk edildi. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürerken, Efeler Belediyesi ekipleri de bölgeye gidere söndürme çalışmalarına destek verdi. Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin’in talimatıyla bölgeye giden Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, su tankerleri ile yangının kontrol altına alınması için yoğun çaba sarf ediyor.

Konu ile ilgili Efeler Belediyesi’nden yapılan paylaşımda "Söke Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir kağıt fabrikasında meydana gelen yangının kontrol altına alınabilmesi için Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerimiz çalışmalara destek veriyor" ifadeleri yer aldı.